Президент США назвал комика "еще одним инструментом Демократической партии"

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил недоумение возвращением американского комика Джимми Киммела в эфир ABC и не исключил подачи иска в отношении телеканала.

Ранее руководство телеканала прекратило показ вечерней передачи Jimmy Kimmel Live! на неопределенный срок из-за его комментариев относительно убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел предположил, что убийца активиста может быть из числа сторонников Трампа.

"Не могу поверить, что ABC фейк-ньюс вернул Киммела на работу", - отметил Трамп в Truth Social. "Зачем им возвращать кого-то, кто так плохо выступает <...>, ставит под угрозу сеть, изображая на 99% позитивного демократического мусорщика", - написал американский лидер, назвав комика "еще одним инструментом Демократической партии". "Думаю, мы проверим телеканал на прочность", - подчеркнул президент.

В прошлый раз, как напомнил президент, ABC по иску выплатил ему $16 млн. Теперь Трамп, по его словам, ожидает большей суммы.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине. Трамп 11 сентября отметил, что Кирк сыграл важную роль с точки зрения проведения предвыборной агитации среди молодежи.

Подозреваемый в убийстве - 22-летний житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение ему смертного приговора. Как сообщил губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку. Директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател не исключал, что к убийству мог быть причастен кто-то еще, кроме Робинсона.