Deadline: шоу Джимми Киммела приостановят из-за его слов о Кирке

Ведущий ранее предположил, что убийца активиста может быть из числа сторонников президента США Дональда Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Показ вечерней передачи Jimmy Kimmel Live! комика Джимми Киммела будет прекращен на неопределенный промежуток времени из-за его комментариев относительно убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщил портал Deadline.

"Шоу Jimmy Kimmel Live! будет приостановлено на неопределенный срок", - приводит издание слова представителя телеканала ABC.

Ранее в своем шоу Киммел предположил, что убийца активиста может быть из числа сторонников президента США Дональда Трампа. Комик также обвинил движение MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") в попытке заработать политические очки на этой трагедии.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан вечером 11 сентября. 16 сентября ему официально предъявили обвинения по семи пунктам, первым из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах, вторым - противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений. Его также обвиняют по двум эпизодам в препятствовании правосудию. Кроме того, Робинсону вменяются два обвинения в оказании давления на свидетелей, а также в совершении насильственного преступления в присутствии детей.