Президент США Дональд Трамп и газета The New York Times вновь оказались связаны судебным иском. Для республиканца конфликты со СМИ стали частым явлением. Из-за чего глава государства судится с изданиями и телеканалами — в материале ТАСС

Выборы и иски

Президент США Дональд Трамп подал судебный иск против газеты The New York Times на сумму $15 млрд.

Главу государства возмутила открытая поддержка изданием его соперницы на президентских выборах 2024 года, на тот момент вице-президента страны Камалы Харрис. Он также обвинил издание в клевете в свой адрес и адрес его семьи и окружения.

В посте в соцсети Truth Social Трамп назвал "большой честью" подать иск о клевете и дискредитации против The New York Times, которую он назвал "рупором леворадикальной Демократической партии" и одной из "худших газет в истории" страны.

И это уже не первый иск президента против СМИ, связанный с предвыборной кампанией 2024 года. В ноябре 2024 года, еще будучи кандидатом в президенты, Трамп подал в суд на телеканал CBS News из-за интервью с Харрис, ответы которой, по его мнению, продюсеры передачи "60 минут" многократно изменяли и склеивали. Он назвал ситуацию "очевидным проявлением фейковых новостей" и выразил мнение, что телеканал пытался ввести зрителей в заблуждение с целью вмешательства в выборы.

Трамп предположил, что это может нарушать правила финансирования предвыборной кампании, и подал иск на сумму $10 млн, который позже увеличился до $20 млн. Его избирательный штаб также потребовал от CBS опубликовать неотредактированную версию интервью.

В июле республиканец сообщил, что американский медиахолдинг Paramount Global, владеющий CBS News, выплатил $16 млн в рамках урегулирования данного судебного иска.

За несколько дней до этого CBS объявила о закрытии "Позднего шоу" (The Late Show), ведущий которого Стивен Кольбер был одним из самых активных критиков Трампа в сегменте американского вечернего телевидения.

Скандал с "Южным парком"

К слову, судебные тяжбы между Трампом и Paramount не остались незамеченными для создателей комедийного мультсериала "Южный парк". Эта ситуация высмеивалась в премьерном эпизоде 27-го сезона, который также вышел в июле.

В нем Трамп изображен лежащим в постели с Сатаной, а также идущим голым по пустыне. В серии также есть намеки на размер гениталий президента.

В Белом доме раскритиковали не только этот эпизод, но и сериал в целом, заявив, что он "уже более 20 лет неактуален" и "цепляется за безвкусные идеи в отчаянной попытке привлечь к себе внимание".

В администрации отметили, что Трамп всего за шесть месяцев выполнил больше обещаний, чем любой другой президент в истории страны, и "ни одно посредственное шоу" не сможет помешать его процветанию.

Создатели "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун в ответ на заявление Белого дома лишь отшутились и рассказали, как обсуждали производство серии.

Заявление об изнасиловании и иск к ABC News

В марте прошлого года Трамп подал в суд на телекомпанию ABC и ее ведущего Джорджа Стефанопулоса, который в эфире объявил, что Трампа признали виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл.

Эти обвинения стали достоянием общественности после публикации в 2019 году ею книги, в которой она утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Писательница подавала иск в суд в связи с этим, но тогда дело не получило хода. В ноябре 2022 года она предъявила Трампу новый иск, обвинив его в клевете и отрицании факта изнасилования.

Сам республиканец не раз отвергал эти обвинения и заверял, что никогда не встречался с Кэрролл.

В мае 2023 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным по гражданскому иску писательницы и обязало его выплатить Кэрролл $5 млн. При этом его вина — в домогательстве и клевете. Жюри отвергло обвинения писательницы в изнасиловании.

"Жюри присяжных рассудило, что ответчик не совершал изнасилования, и <...> Джордж Стефанопулос знал о решении жюри. Однако он все равно выступил с ложным обвинением", — говорится в иске Трампа против ABC. Адвокаты президента посчитали, что ведущий телеканала "руководствовался либо злым умыслом, либо безрассудно пренебрег истиной".

В итоге в середине декабря прошлого года стало известно, что ABC News выплатит Трампу $15 млн, чтобы урегулировать дело о защите чести и достоинства в досудебном порядке. По условиям договоренности, телеканал согласился выплатить $15 млн в качестве благотворительного взноса в "президентский фонд и музей, который будет учрежден", а также оплатить юридические издержки Трампа на сумму $1 млн.

Конфликты с CNN

Клевета становилась причиной для иска Трампа и к телеканалу CNN. Республиканец обращался в суд в связи с этим в октябре 2022 года.

Политик предъявлял СМИ обвинения в целом ряде эпизодов клеветы. Как утверждали авторы иска, телеканал действовал намеренно и отказался от возможности опровергнуть или извиниться за свои действия.

"В рамках своих согласованных усилий по изменению политического баланса в пользу левых CNN пытается очернить истца серией все более скандальных, ложных и клеветнических ярлыков, таких как "расист", "русский лакей", "мятежник" и, в конце концов, "Гитлер <...> Истец требует возмещения штрафных убытков в размере $475 млн", — было указано в иске.

Но в июле 2023 года этот иск был отклонен.

О другом иске о клевете против CNN со стороны предвыборного штаба Трампа телеканал Fox News сообщал в марте 2020 года. Юрист штаба политика Дженна Эллис уточняла, что речь идет о материалах CNN, в которых Трампу приписывались попытки заручиться поддержкой России с целью переизбрания на второй срок. В иске утверждается, что в CNN "были осведомлены о фальсификации", но все равно опубликовали указанные материалы, говорила Эллис.

До этого его штаб подавал аналогичные исковые жалобы в отношении газет The New York Times и The Washington Post. Трамп обещал, что продолжит подавать в суд на СМИ, которые распространяют информацию с клеветой в его адрес.

Лидия Мисник