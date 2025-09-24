Сербский военный парад "Сила единства", прошедший в Белграде 20 сентября, продемонстрировал публике целый ассортимент вооружений и военной техники (ВиВТ) различных производителей, включая национальных. Наряду с признанными "ветеранами" Вооруженные силы (ВС) страны представили и ряд новых, а также модернизированных образцов, которые недавно поступили в их распоряжение

Мероприятие было приурочено к государственному празднику 15 сентября — Дню сербского единства, свободы и национального флага, учрежденному в 2020 году. Как сообщили в Минобороны республики, к параду привлекли около 10 тыс. военнослужащих и 2,5 тыс. единиц ВиВТ, включая 600 боевых машин, 70 единиц авиационной и 20 единиц морской техники.

Открыли шествие бойцы спецподразделений на американских армейских внедорожниках M1151 HMMWV, сербские колесные боевые бронированные машины Miloš и квадроциклы Sportsman 1000 фирмы Polaris. За ними проследовали разведчики на поставленных Россией модернизированных боевых разведывательно-дозорных машинах БРДМ-2MC и внедорожниках HMMWV с сербскими разведывательными комплексами МIP-3.

Lazar-3 © AP Photo/ Darko Vojinovic

Следующими в парадной колонне были мотопехотные подразделения, которые демонстрировали колесные бронетранспортеры Lazar нескольких модификаций (Lazar-3K, Lazar-3M и Lazar-3), а также модернизированные в стране советско-российские БТР-80A. Кроме того, были показаны колесные бронеавтомобили BOV KIV, BOV OT и M-21 MRAP, а также гусеничные боевые машины пехоты M-80AB1/2.

Машины BOV KIV и HMMWV также были представлены в варианте самоходных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Причем последние были вооружены российскими ПТРК "Корнет".

Свой, защищенный, модернизированный

Гвоздем программы стала демонстрация обновленных основных боевых танков (ОБТ) M-84AS3, ставшая их первым появлением на публике. Как напомнил портал Army Recognition, M-84AS3 — это как минимум четвертая по счету модернизация югославского танка M-84, выполненного на базе советского Т-72M1, который производился в стране по лицензии до 1991 года.

Танк M-84AS M-84 был принят на вооружение Югославской народной армии в 1984 году. После распада государства часть этих ОБТ досталась сербским военным, которые в 2004 году предприняли одну из первых попыток модернизировать их. В результате получился танк M-84AS, оснащенный реактивной броней "Контакт-5" и комплексом электронно-оптической активной защиты "Штора". В 2017 году, если верить Army Recognition, была представлена очередная версия ОБТ — M-84AS1 с новой реактивной броней и боевым модулем. В 2020-м сербская армия получила танки M-84AS2 с реактивной броней M19 второго поколения, усовершенствованной системой управления огнем, дневным и ночным прицельными комплексами и новыми датчиками слежения. Кроме того, танк получил возможность стрельбы осколочно-фугасными боеприпасами с программируемым подрывом. Показать ещё

Как можно было заметить на видео и фотографиях с мероприятия, новую модификацию M-84AS3 оснастили современным комплексом активной защиты (КАЗ) и дополнительной броней, предохраняющей танк от атак в боковые и верхнюю проекции. По свидетельству Army Recognition, КАЗ на модернизированных сербских ОБТ напоминал комплекс Iron Fist израильской Elbit Systems. Автор блога bmpd же предположил, что это мог быть китайский комплекс GL-6.

Отличительной особенностью версии M-84AS3 по сравнению с предшествующими специалисты назвали наличие у него реактивной брони практически по всей поверхности корпуса боевой машины. Отсек двигателя и задняя часть боевой башни, в свою очередь, оказались прикрыты решетчатыми экранами. Кроме того, эксперты заметили нишу в задней части башни, назначение которой доподлинно неизвестно. Полагают, что танк мог получить автомат заряжания.

M-84AS3 © Anadolu via Reuters Connect

"Начинка" ОБТ также претерпела изменения. В частности, как заметили на Army Recognition, M-84AS3 оборудовали новой системой управления огнем, комплексами предупреждения о радиолокационном и лазерном облучении национальной разработки и постановщиком электромагнитных помех, призванных сбивать с курса летящие в его сторону вражеские управляемые ракеты и барражирующие боеприпасы. Основное вооружение сербского танка, 125-миллиметровая гладкоствольная пушка, по всей видимости, не изменилось. В качестве дополнительного же ОБТ получил дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ) с 12,7-миллиметровым пулеметом.

Специалисты Army Recognition считают, что в результате модернизации своего основного боевого танка сербские военные получили машину, по своему уровню сопоставимую с российским Т-90M "Прорыв". Хотя пока это не было объективно подтверждено. В любом случае, как указали эксперты, внешний облик обновленного сербского ОБТ свидетельствует о том, что страна осуществила комплексную и всестороннюю модернизацию своего танка, которая должна обеспечить его соответствие всем современным требованиям и стандартам.

"Александр-объединитель" и другая техника

Еще одной новинкой сербского оборонпрома на параде стал модульный четырехколесный внедорожник "Александр-объединитель", который, как считается, является представителем целого семейства легких тактических бронеавтомобилей. По оценкам Army Recognition, машина оснащена 6,5-литровым турбодизельным двигателем мощностью около 205 л.с., независимой подвеской и автоматической коробкой передач. Полная масса автомобиля составляет чуть менее 6,4 т, максимальная скорость по шоссе — около 113 км/ч. Портал отметил, что, помимо основного топливного бака объемом 95 л, обеспечивающего запас хода до 400 км, внедорожник может оснащаться дополнительным резервуаром для горючего. С ним машина может проходить расстояние до 675 км без необходимости дозаправки.

Защищенность автомобиля в базовой конфигурации эксперты портала оценили на "двоечку": по их мнению, она соответствует уровню 2 по стандарту НАТО STANAG 4569. Этого достаточно для защиты экипажа лишь от мелкокалиберного стрелкового оружия.

Вооружение "Александра-объединителя", впервые презентованного на параде, составил 12,7-миллиметровый пулемет, установленный на крыше перед люком. Считается, что этого достаточно для отражения атак низколетящих квадрокоптеров и барражирующих боеприпасов с близкого расстояния. Однако, отметили в Army Recognition, это не означает, что машину нельзя оснастить дополнительным вооружением типа ПТРК или установки для пуска дронов-камикадзе. Портал также полагает, что будущие варианты этого автомобиля можно будет легко приспособить не только под огневые задачи, но и под разведку, наблюдение или снабжение.

В числе других образцов бронетехники, задействованных в шествии 20 сентября в Белграде, были самоходные артиллерийские установки NORA-B52 M15 калибра 155 мм, 122-мм "Гвоздики", KB M21 V1 и другие. Расчеты подразделений противовоздушной обороны показали мобильные командные пункты воздушного наблюдения и оповещения M11 CVOJ, радиолокационные станции (РЛС) GM-400 и GM-200 французской Thales, РЛС AN/TPS-70 и М-85M Žirafa. Кроме того, в колонне проследовали зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности FК-3 (НQ-22) и малой дальности HQ-17AE китайского производства, зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1", модернизированные ЗРК С-125M1T "Нева" и "Куб-М2CM", возимые ПЗРК Mistral 3, ЗРПК PASARS и переносные ЗРК 9K38 "Игла".

FК-3 (НQ-22) © REUTERS/ Zorana Jevtic

Беспилотная авиация на сербском параде была представлена аппаратами CH-95 и CH-92 из КНР, Pegaz, Vrabac, Osica и IKA-20 сербских производителей, а также барражирующими боеприпасами Shadow-25 и Shadow-50 эмиратского конгломерата EDGE Group, SM 1, SM 2, и FPV-дронами Komarac-2.

Из Израиля с любовью

Одними из главных новинок сербского парада стали средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета Hermes 900 и мультикалиберная реактивная система залпового огня (РСЗО) PULS израильской Elbit Systems. Причем о приобретении последних Белградом до этого известно не было. По меньшей мере одну мобильную пусковую установку PULS за несколько дней до парада на улицах сербской столицы заметили очевидцы, опубликовав фото в соцсетях.

Hermes 900 © IMAGO/ Aleksandar Djorovic via Reuters Connect

На официальных снимках, сделанных Минобороны республики, РСЗО и вовсе отсутствовала. Хотя одна установка все же попала на официальное видео мероприятия. Ведомство также опубликовало всего лишь две фотографии беспилотника Hermes 900, фюзеляж которого без крыла и шасси провезли перед зрителями на тягаче с открытым прицепом. То, что дрон был на параде в разобранном виде, может говорить о том, что он был доставлен в страну совсем недавно.

Hermes 900 относится к беспилотникам класса MALE (Medium-Altitude Long-Endurance). Он может нести полезную нагрузку массой до 350 кг и совершать беспосадочный полет в течение 36 часов. Основное предназначение аппарата — разведка и воздушное патрулирование. Однако разработчик предусмотрел возможность его вооружения противотанковыми ракетами Spike.

Что касается PULS, то, если верить блогу bmpd, он был показан на мероприятии в составе артиллерийского эшелона, куда также входили 128-миллиметровые сербские модернизированные РСЗО М-17 и М-18, ракетные комплексы Sumadija и UPARS, а также самоходные гаубицы. В Army Recognition напомнили, что в ноябре 2024-го и августе текущего года Elbit Systems объявила о заключении двух крупных контрактов с неназванным заказчиком в Европе. Сделки на общую сумму почти $2 млрд предполагали поставку систем PULS, беспилотников, включая Hermes 900, и целого спектра оборудования радиотехнической, радиоэлектронной разведки, электронно-оптических систем, комплексов радиоэлектронной борьбы и т.д. Поставлять все это Elbit планировала в течение пяти лет. Как считает портал, с появлением на сербском параде израильских РСЗО и беспилотника стало ясно, что именно Белград заключил контракты на их приобретение около года назад. Издание назвало эту закупку одной из крупнейших сделок в области военного импорта в новейшей истории республики.

РСЗО PULS способна вести огонь управляемыми боеприпасами различного калибра. Каждая установка может нести боекомплект из 36 реактивных снарядов Accular калибра 122 мм с дальностью действия до 35 км, 26 160-миллиметровых боеприпасов LAR, бьющих на расстояние до 40 км, 8 ракет Extra, способных атаковать цели в 150 км, или 4 дальнобойных тактических ракеты Predator Hawk с боевой частью массой 160–200 кг и дальностью полета до 300 км. Помимо этого, PULS может служить установкой для пуска крылатых ракет Delilah и барражирующих боеприпасов SkyStriker, способных также выполнять разведывательные задачи в радиусе до 100 км.

Сербские РСЗО, как заметили в Army Recognition, по аналогии с голландскими выполнены на шасси грузовика чешской фирмы Tatra. По неофициальным данным, вместе с ними Белград также закупил ракеты всех типов.

В едином контуре с беспилотниками Hermes 900 РСЗО PULS, как считают в Army Recognition, представляют собой достаточно серьезное оружие. Издание полагает, что их приобретение — это реакция Белграда, в частности, на закупку систем HIMARS и дронов Bayraktar TB2 соседней Хорватией.

Убери руки с моего PULS’a…

Сербия — как минимум пятое государство Европы, которое приобрело или, по крайней мере, планировало приобрести израильские РСЗО. В этот список также входят Германия, Нидерланды, Дания и Испания. Последняя, однако, на фоне военной операции Израиля в секторе Газа в последнее время все активнее отказывается от сотрудничества с Тель-Авивом в военно-технической сфере, отзывая свои обязательства как по планируемым, так и по уже действующим контрактам.

По данным портала Infodefensa.com, только по состоянию на 22 сентября Мадрид аннулировал около 10 соглашений, действовавших с конца 2023 года. Среди них установка ДУБМ Samson Mini на бронеавтомобили RG-31 за €350 тыс., приобретение компонентов для минометных систем Cardom и их обслуживание за €600 тыс., обслуживание систем радиосвязи подразделений Сухопутных войск Испании и закупка запчастей к ним за €4,5 млн, а также обслуживание приборов ночного видения и лазерных дальномеров морских пехотинцев за €125 тыс. и т.д. Все эти работы должны были исполнять либо напрямую израильские оборонные компании, либо их филиалы в Испании. До этого Мадрид в течение одной недели отказался заключать контракты на закупку РСЗО PULS в рамках национальной программы SiLAM (Sistema Lanzador de Alta Movilidad), ПТРК Spike LR2 и подвесных авиационных комплексов целеуказания Litening V.

Другие страны из вышеобозначенного списка пока не отказываются от израильской продукции военного назначения. В частности, Германия не стала отменять закупку систем Litening V для своих истребителей Eurofighter Typhoon, одобренную в конце августа.

Квартет "МиГов" и Rafale

Завершил сербский парад 20 сентября пролет авиации. Воздушным строем над Белградом проследовали модернизированные истребители МиГ-29 и Orao, учебно-тренировочные самолеты Super Galeb, военно-транспортные C295, Ан-26, а также два истребителя Rafale, заказанные у французской Dassault Aviation.

Истребители МиГ-29 и Rafale © AP Photo/ Darko Vojinovic

В августе прошлого года Белград согласился на приобретение 12 самолетов Rafale за €2,7 млрд. Переговоры на этот счет длились почти три года, а по их завершении подробностей сделки власти республики официально так и не обнародовали. Считается, что сербские Rafale принадлежат к стандарту F3, а их поставка будет осуществляться вплоть до 2029 года. Вместе с самолетами Белград также хотел получить комплект вооружений для них, включая ракеты MICA и Meteor, тренажеры, услуги по обслуживанию, техподдержке и подготовке летчиков и инженеров-техников. Однако, по некоторым данным, оружие в стоимость заключенного контракта не входило. Во всяком случае, Rafale, представленные на параде, в отличие от МиГ-29, не несли вооружений. Неизвестно и то, сколько именно французских истребителей Сербия получила на текущий момент.

Помимо самолетов, авиационная часть парада включала пролет вертолетной техники: винтокрылых машин H145, Ми-17, Ми-35M, H215 Super Puma и SA341/SA342 Gazelle.

Константин Алыш