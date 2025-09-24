Соединенные Штаты превратились в самых яростных критиков организации, отмечает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Резкая критика, которой подверг президент США Дональд Трамп работу ООН, ставит под сомнение способность выживания организации в ее нынешнем виде. Такое мнение высказал американский телеканал CNN, анализируя выступление лидера Соединенных Штатов на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке.

"Соединенные Штаты, сделавшие больше, чем любая другая страна для создания Организации Объединенных Наций и поддерживавшие ее на протяжении десятилетий, превратились в ее самых яростных критиков. Это ставит под сомнение способность некогда жизненно важной мировой структуры выжить в ее нынешнем виде", - считает телеканал. CNN полагает, что выступление Трампа на сессии ГА ООН "представило отрезвляющую картину новой мировой реальности".

23 сентября на полях 80-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке Трамп заявил, что в мире не было бы войн, если бы ООН успешно выполняла свои задачи. Ранее в ходе выступления на общеполитической дискуссии ГА ООН президент США отметил, что всемирная организация бездействует и не помогает урегулировать международные конфликты.