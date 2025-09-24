Сенаторы США потребовали телеканалы объяснить снятие с эфира шоу Киммела

Сенаторы демократы намерены выяснить, кто из руководства компаний обсуждал решение снятия программы с эфира, связывались ли главы компаний с ФКС или администрацией президента США Дональда Трампа по вопросу отмены шоу

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Четыре сенатора-демократа потребовали от владельцев медиахолдингов Nexstar и Sinclair объяснений, почему они отказались транслировать шоу американского комика Джимми Киммела. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на письмо законодателей.

Ранее руководство телеканала ABC прекратило показ вечерней передачи Jimmy Kimmel Live! на неопределенный срок из-за его комментариев относительно убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел предположил, что убийца активиста может быть из числа сторонников президента США Дональда Трампа.

"Если вы приостанавливаете вечернее шоу комика отчасти для того, чтобы добиться <...> благосклонности регулирующих органов, вы не только помогли администрации [Трампа - прим. ТАСС] подорвать свободы <...>, но и создали видимость возможностей сделки "услуга за услугу", которая может привести к нарушению федеральных законов о борьбе с коррупцией", - говорится в документе.

По данным телеканала, Nexstar добивается одобрения Федеральной комиссии связи (ФКС) США слияния с конкурентной компанией Tegna, а Sinclair пытается согласовать слияние со своим вещательным подразделением. В связи с этим сенаторы демократы намерены выяснить, кто из руководства компаний обсуждал решение снятия программы с эфира, связывались ли главы компаний с ФКС или администрацией Трампа по вопросу отмены шоу, и какие действия предпринимались, чтобы "получить одобрение Трампа" по возможной сделке.

Телеканал ABC вернул шоу Киммела в эфир, а Трамп, в свою очередь, не исключил подачи иска в отношении канала.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине. Трамп 11 сентября отметил, что Кирк сыграл важную роль с точки зрения проведения предвыборной агитации среди молодежи.