ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Причиной смерти бывшего чиновника Росимущества в здании генконсульства Армении в Санкт-Петербурге было не убийство, а самоубийство. Об этом посол Армении в РФ Гурген Арсенян рассказал газете "Грапарак".

Что касается появления Авагяна в генконсульстве Армении, Арсенян констатировал, что вход на территорию учреждения свободный и туда может попасть любой человек для получения консульских услуг или по другим вопросам. Арсенян также подтвердил, что дверь туалета, где было обнаружено тело Авакяна, вскрыли сотрудники МЧС России.

Ранее в СК РФ подтвердили ТАСС факт обнаружения мертвым в здании генконсульства Армении в Санкт-Петербурге 43-летнего предпринимателя и бывшего сотрудника Росимущества Бориса Авагяна, сбежавшего накануне с заседания в Кронштадтском суде Санкт-Петербурга. Как уточнили в правоохранительных органах, по предварительной информации, мужчина покончил с собой.

Как сообщалось ранее, 23 сентября Авагян скрылся из зала суда, где с апреля 2024 года в отношении него и еще 20 фигурантов слушалось дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица, совершенное организованной группой).

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, 22 августа 2025 года Авагян заключил контракт на участие в специальной военной операции, поэтому дело в отношении него было приостановлено, а мера пресечения отменена - фигуранта освободили из-под стражи. Однако 23 сентября следствие ходатайствовало перед судом о возобновлении дела в связи с расторжением контракта из-за уклонения Авагяна от отправки на СВО. После того как суд удалился в совещательную комнату для вынесения постановления, обвиняемый покинул здание и скрылся.