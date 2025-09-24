Американский министр энергетики Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты способны полностью заместить такие поставки

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты добиваются от Европейского союза (ЕС) ускорения отказа от закупки российских энергоносителей, утверждая, что способны полностью заместить такие поставки. Об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт.

"Да, они в Европе предпринимают действия, направленные на то, чтобы вытеснить российские энергоносители. Возможно, не столь быстро, сколь нам хотелось бы. Америка готова уже сегодня вытеснить весь российский газ, направляемый в Европу, а также все продукты переработки российской нефти", - сказал он в прямом эфире телекомпании Fox News. "Я провел там (в Европе - прим. ТАСС) шесть дней, заверяя европейских лидеров, что у нас есть потенциал, что мы готовы удовлетворить их нужды", - добавил Райт.

По его словам, Вашингтон настаивает на том, чтобы Брюссель отказался от российских энергоносителей "намного быстрее", чем планируется европейскими странами в настоящее время. "И нам следует сделать это намного быстрее", - сказал Райт. По его утверждению, у России "нет возможности" продать газ, предназначенный для Европы, "где бы то ни было еще". "Прежде всего, трубопроводный газ", - считает министр. "Так что да: наша цель - двигаться намного быстрее [в плане обеспечения отказа ЕС от закупок российских нефти и газа]", - подтвердил Райт.

Кроме того, он уточнил, что такую же позицию США отстаивают в диалоге с Турцией. "Мы можем заместить все поставляемые Турции российские энергоносители американскими", - утверждал министр. "Они (турецкие власти - прим. ТАСС) очень заинтересованы в том, чтобы сделать это (отказаться от российских энергоносителей - прим. ТАСС)", - убежден Райт. "Мы продолжаем эти диалоги. Но в конечном счете это решение идет сверху. Это политическое решение. Это между [президентом Турции Тайипом] Эрдоганом и президентом [США Дональдом] Трампом", - заявил министр энергетики.