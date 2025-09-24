При этом многие европейские лидеры готовы скорее подорвать мирные усилия по Украине, считает глава МИД Венгрии

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Венгрия приветствует продолжение контактов между РФ и США на высоком уровне, пока они сохраняются, есть шанс избежать третьей мировой войны, сказал журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Министр [иностранных дел РФ Сергей] Лавров рассказал о том, что он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Думаю, это замечательная новость. Пока продолжаются контакты на высоком уровне между РФ и США, мы можем надеяться, что удастся избежать самого худшего сценария, начала третьей мировой войны", - сказал Сийярто после встречи с Лавровым в ООН.

Он также добавил, что поведение многих европейских лидеров говорит о том, что они скорее готовы подрывать мирные усилия по Украине, нежели поддерживать их.

"Европа должна прилагать усилия для достижения мира, но пока мы можем сказать, что пока поведение многих европейских лидеров говорит о том, что они скорее готовы подрывать мирные усилия, нежели поддерживать их", - сказал Сийярто.