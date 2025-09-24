Конфликт на Украине и неработающие эскалаторы: о чем политики говорят на ГА ООН

Возможности мирных переговоров по Украине, признание Палестины, реформирование Совбеза и упадок штаб-квартиры ООН. О самых важных и интересных заявлениях политиков на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке — в материале ТАСС

Трамп — о конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна упорно работает над разрешением украинского конфликта. Впрочем, о том, какую роль Соединенные Штаты готовы сыграть в обеспечении гарантий безопасности Украины, Трамп говорит уклончиво. По его мнению, сейчас слишком рано обсуждать такие вопросы.

Он признал, что процесс урегулирования оказался гораздо сложнее, чем виделось изначально. Теперь он считает, что конфликт не завершится скоро: бои очень тяжелые, а у России "очень большая армия".

"Я думал, что это будет самый простой [для урегулирования] конфликт ввиду моих отношений с президентом [России Владимиром] Путиным, которые я всегда считал хорошими. Но никогда не знаешь, что произойдет, нас всегда поджидает множество сюрпризов — как хороших, так и плохих", — сказал Трамп.

Сказать, доверяет ли он главе российского государства, американский лидер, по его словам, сможет примерно через месяц.

Он пригрозил России "мощными пошлинами", если она не согласится на сделку по мирному урегулированию украинского конфликта. Впрочем, эффективными они будут только в случае присоединения к американским рестрикциям европейских стран.

При этом присоединяться к заявлению Украины и Евросоюза с осуждением действий России в ООН США не стали. Документ поддержали 38 стран. На выступлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который зачитывал его, не было никого из администрации Трампа или постпредства США при ООН.

Россия готова к переговорам

По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, Россия готова вести переговоры по мирному урегулированию на Украине в любых форматах, но разговор на них должен быть содержательным и серьезным. Как он отметил, Москва даже не отказывается от переговоров и с самим Киевом, "несмотря на крайне сомнительную" легитимность ее нынешних властей. Оптимальным форматом для переговоров он назвал площадку в Стамбуле.

Полянский также поднял вопрос о нарушении Украиной международного гуманитарного права и игнорировании этого Западом.

"Название этой страны (Украины — прим. ТАСС) стало нарицательным не только для поголовной коррупции и тотального бесправия, но и для вопиющих двойных стандартов, которые коллективный Запад и подконтрольные ему СМИ демонстрируют в украинском контексте. Нигде в мире, ни в одном конфликте так последовательно не игнорируется бесспорное нарушение международного гуманитарного права, [как] со стороны киевского режима, использующего мирных жителей в качестве живого щита и размещающего средства ПВО в непосредственной близости от жилых кварталов", — сказал Полянский на заседании Совета Безопасности ООН.

По его мнению, ЕС и НАТО "сильно влипли" с антироссийским украинским проектом и не представляют, как выпутаться из ситуации.

О Палестине

Одним из наиболее обсуждаемых на полях ГА ООН вопросов стал палестино-израильский конфликт. О признании Государства Палестина на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Незадолго до этого, 21 сентября, Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Они назвали приверженность принципу двух государств для двух народов ключом к миру и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с трибуны ГА ООН призвал и другие страны принять решение о признании Государства Палестина.

По мнению генсека ООН Антониу Гутерриша, урегулирование палестино-израильского конфликта на основе мирного сосуществования двух государств — это единственное жизнеспособное решение для достижения мира на Ближнем Востоке.

"Мы знаем, что необходимо: немедленное прекращение огня, освобождение всех заложников, полный гуманитарный доступ. <…> Мы должны экстренно обратить вспять опасные тенденции на земле. Непрекращающееся расширение [израильских] поселений и нависающая угроза аннексии должны быть остановлены", — сказал он.

О деятельности ООН и реформе Совбеза

На полях ГА ООН поднимался вопрос и о роли самой организации в мировых процессах. По мнению Трампа, если бы она успешно выполняла свои задачи, в мире не было бы войн. Ранее он заявлял, что ООН бездействует и не помогает урегулировать международные конфликты.

Необходимость усовершенствовать ООН отметила и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По ее мнению, стоит пересмотреть многосторонние механизмы, чтобы они работали и лучше выполняли свои функции в нынешнем контексте.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, в свою очередь, поставил под сомнение способность организации в целом и Совета Безопасности в частности в полной мере выполнять поставленные перед ними задачи. Он также раскритиковал СБ, его систему права вето и выступил за проведение его реформы. Как уточнил Исиба, в случае добавления в состав Совбеза новых постоянных членов они не должны иметь возможности пользоваться правом вето в течение 15 лет.

Трансформацию и расширение состава Совбеза поддержал и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. По его мнению, это нужно для более эффективной борьбы с современными вызовами и угрозами и защиты интересов развивающихся государств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал всеобъемлющую реформу ООН стратегической необходимостью. По его мнению, страны в СБ должны быть представлены более широко.

За экстренное реформирование Совбеза высказался и президент ЮАР Сирил Рамапоса. По его мнению, сегодня СБ оказался неспособным выполнить в полной мере свою роль гаранта мира и безопасности на планете. Рамапоса заявил, что Африка и Южная Америка требуют для себя представительства в СБ ООН. Он также выразил мнение, что следующим генсеком ООН должна стать женщина.

Жалобы Трампа на штаб-квартиру ООН

На этой ГА ООН Трамп запомнился не только своим выступлением. Американский президент с женой и делегацией прибыли в штаб-квартиру ООН утром 23 сентября. Когда они стали на эскалатор, он остановился. Как объяснили в ООН, это произошло из-за срабатывания механизма безопасности, который, вероятно, случайно активировал видеооператор из американской делегации, вставший на эскалатор впереди президента и первой леди.

Тем не менее Трамп все же подверг критике состояние штаб-квартиры организации: он пожаловался и на неработавший эскалатор, и на телесуфлер. Кроме того, его возмутил нерациональный, с его точки зрения, расход выделяемых ООН средств, в том числе в вопросе реновации здания на Манхэттене.

Эти жалобы стали самой обсуждаемой темой в кулуарах ГА ООН. Сотрудники организации подтвердили Politico, что здание "приходит в упадок" и нуждается в реновации, хотя было отремонтировано 10 лет назад. Собеседники издания сообщили о неработающих эскалаторах, порванной обивке кресел и неисправностях на пунктах досмотра. При этом европейский чиновник сообщил журналистам, что телесуфлер, в работе которого обнаружились неполадки, на Генассамблею привезла сама команда Трампа.

Лидия Мисник