Onet: упавшую на дом в Польше ракету мог выпустить нидерландский F-35

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ракета-перехватчик, упавшая на дом в населенном пункте Вырыки на востоке Польши в ночь на 10 сентября, вероятно, была выпущена находившимся на дежурстве нидерландским истребителем F-35. Об этом сообщил портал Onet.

Ранее газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в органах госбезопасности утверждала, что упавшим на дом в Вырыках объектом была ракета класса воздух - воздух AIM-120 AMRAAM, выпущенная истребителем польских ВВС F-16. Изначально власти заявляли об упавшем дроне, затем появилась информация о "неидентифицированном объекте". Прокуратура пока не завершила расследование и официальных комментариев не дает.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, нарушивших воздушные границы страны и идентифицированных как БПЛА. Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Житомирской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной по этой теме.