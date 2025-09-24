Президент США заявил, что отправляет копию письма с жалобой генсеку ООН, и потребовал немедленного расследования

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал саботажем отключение эскалатора, которое произошло, когда он входил в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, а также неполадки в работе телесуфлера и аудиосистемы в зале и потребовал провести расследование и задержать виновных.

"Люди, которые это сделали, должны быть арестованы", - написал он в социальной сети Truth Social. "Это не было совпадением, это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма генеральному секретарю и требую немедленного расследования", - добавил президент США.

"Неудивительно, что Организация Объединенных Наций не смогла выполнить ту работу, для которой она была создана. Все записи с камер видеонаблюдения у эскалатора должны быть сохранены, особенно записи с кнопкой аварийной остановки. В этом деле задействована Секретная служба", - добавил Трамп.

"Он остановился в мгновение ока. Удивительно, что Мелания и я не упали лицом на острые края этих стальных ступеней. Только из-за того, что мы крепко держались за поручни [этого не случилось], иначе бы произошла катастрофа", - подчеркнул хозяин Белого дома.