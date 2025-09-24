По информации агентства, польские спецслужбы в пункте пропуска "Брест" разрешают транспортным средствам въезд на свою территорию

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Польские службы открыли границу с Белоруссией и начали пропуск транспорта на свою территорию. Об этом сообщило агентство БелТА.

Агентство распространило фото и видео, на которых в пункте пропуска "Брест" автомобили пересекают границу и направляются в сторону Польши.

В среду утром Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что получил официальное уведомление Пограничной стражи Польши об открытии границы 25 сентября в 01:00 по местному времени (совпадает с московским).

Государственный таможенный комитет Белоруссии усилил работу пунктов пропуска на границе с Польшей после решения Варшавы возобновить функционирование погранпереходов. В ведомстве поясняли, что таможенное оформление убывающих транспортных средств в автодорожных пунктах пропуска белорусская сторона начнет заблаговременно с 23:00 с целью их оперативного выезда после официального открытия движения польской стороной. Это же касается и железнодорожных составов.

Польша закрыла все работавшие до той поры погранпереходы на границе с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Помимо пункта пропуска пассажирского транспорта в Тересполе, движение через польско-белорусскую границу прекратилось на КПП для грузового транспорта "Кукурыки" - "Козловичи", а также на трех погранпереходах на железной дороге "Кузница Белостоцкая" - "Гродно", "Семянувка" - "Свислочь", "Тересполь" - "Брест". Решение было принято 9 сентября польским премьером Дональдом Туском, он связал меру с белорусско-российскими учениями "Запад-2025", которые прошли 12-16 сентября.