Страны достигли консенсуса, и он должен способствовать развитию двусторонних отношений, считает Бруно Родригес Паррилья

ГАВАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал плодотворной свою встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоявшуюся 24 сентября на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"У меня состоялась плодотворная встреча с моим дорогим другом министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, - написал он на своей странице в X. - Я отметил позитивное видение Кубы в отношении консенсуса, достигнутого президентами обеих стран, который должен способствовать дальнейшему развитию многоплановых двусторонних связей".

Ранее МИД России сообщил, что в ходе встречи с главой кубинского внешнеполитического ведомства Лавров подтвердил принципиальную позицию РФ о необходимости незамедлительного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США. Главы МИД двух стран "в традиционно доверительном, конструктивном ключе провели сверку часов по актуальным аспектам российско-кубинских отношений стратегического партнерства". В ходе встречи министров была констатирована общность подходов по подавляющему большинству вопросов глобальной и региональной повестки. Стороны выразили стремление "к дальнейшему наращиванию взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках, включая БРИКС".