Согласно разрешению от службы национальных парков, статуя могла простоять до конца недели

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Бронзовую статую держащихся за руки президента США Дональда Трампа и уличенного в растлении несовершеннолетних Джеффри Эпштейна, ранее установленную напротив Капитолия, демонтировали спустя сутки. Об этом сообщил портал Axios.

Ранее сообщалось, что скульптура может простоять на Капитолийском холме до вечера воскресенья на основании разрешения, выданного службой национальных парков.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.