НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Американский геополитический аналитик Алан Уотсон предупредил о том, что после завершения конфликта на Украине боестолкновения могут произойти в других регионах. Об этом он написал в среду 24 сентября на своей странице в X.

"Вне Украины нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в прилегающей Румынии, где НАТО строит большую [военную] базу", - говорится в публикации.

23 сентября в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Евросоюз "намерен оккупировать Молдавию". Сейчас готовится размещение натовского десанта в Одесской области Украины, а также осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ.