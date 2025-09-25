Это ослабило возможности республики противостоять якобы угрозам со стороны России, считают они

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Молдавские чиновники пожаловались в интервью Politico на прекращение финансирования со стороны США ряда НПО в республике и госструктур. По их словам, это ослабило возможности республики противостоять якобы угрозам со стороны России.

В отличие от президентских выборов 2024 года, когда администрация Байдена выделила значительные ресурсы для противодействия России, в период парламентских выборов в сентябре 2025 года США во многом остаются в стороне, отмечает издание.

"Мы потеряли финансирование, и ничего не последовало взамен", - цитирует Politico директора молдавского агентства кибербезопасности Михая Лупашку. По его словам, эти обязанности теперь пытается взять на себя Евросоюз.

Председатель Совета по аудиовизуальному контенту Лилиана Вицу, которая цензурирует СМИ, также сказала, что "ситуация ухудшилась после того, как США прекратили поддержку СМИ и правозащитников". По ее словам, ЕС определяет в Молдавии свои приоритеты и значительная часть его поддержки идет на создание новой структуры - Центра стратегической коммуникации и противодействия дезинформации (STRATCOM).

Молдавская оппозиция называет "эту поддержку" вмешательством во внутренние дела республики. По словам бывшего президента Молдавии Игоря Додона, в каждом молдавском министерстве и ведомстве работают западные советники или представители западных НПО. Они следят за тем, чтобы правительство республики проводило прозападную политику.

Взаимопонимание между Молдавией и Россией стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов. Как заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов, USAID направило Молдавии порядка $650 млн с 2021 по 2024 год, чтобы держать страну под контролем западников. Он обратил внимание, что по непосредственному указанию из Брюсселя "идет отнюдь не демократичная зачистка молдавского политического поля, включая запрет партий и преследование их функционеров".

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство прозападная Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. Среди оппонентов ПДС - выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, который сформирован вокруг Партии социалистов, а также блок "Альтернатива", который поддерживает проевропейскую политику, но критикует антироссийский курс Санду. В парламент, согласно соцопросам, также проходит "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым.