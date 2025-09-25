Генсек альянса выразил уверенность в том, что процесс будет идти "в сочетании с санкциями" против России

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса намерены обеспечить непрерывные поставки американских вооружений Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.

"Вы увидите, что будет постоянный поток американского оружия на Украину, за которое будут платить союзники", - сказал он. Рютте выразил уверенность в том, что эти поставки будут осуществляться "в сочетании с санкциями" против РФ, но не привел подробностей. Генсек НАТО утверждал, что это позволит Западу "оказать давление на Россию".

14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. 23 сентября Трамп отметил, что США продолжат поставлять вооружения странам НАТО, чтобы они распоряжались им по своему усмотрению. Он коснулся этой темы, говоря о военной поддержке Украины.

В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.