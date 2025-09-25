Европа не предоставила "ничего материального", доказывающего причастность России к инцидентам с БПЛА в Европе, отметил Алексей Мешков

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что, если НАТО сбивало бы самолеты России, якобы нарушающие воздушное пространство стран - членов альянса, это означало бы войну.

"Это будет война, а что еще можно", - заявил Мешков в эфире радиостанции RTL, отвечая на вопрос какой будет возможная реакция России.

"Достаточно много самолетов нарушают случайно или неслучайно наше воздушное пространство. Их никто не сбивает", - добавил посол.

Мешков также заявил, что Европа не предоставила "ничего материального", доказывающего причастность России к инцидентам с БПЛА в Европе. "Во-первых, мы ни с кем ни во что не играем. Во-вторых, мы, после того как нас Запад столько раз обманывал, мы верим только фактам", - сказал Мешков.

23 сентября президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН утвердительно ответил на вопрос журналистов, должны ли страны НАТО сбивать российскую авиацию в случае нарушения их воздушного пространства. На уточняющий вопрос о том, готовы ли США оказать в этом содействие своим союзникам по НАТО, Трамп пояснил, что это "зависит от обстоятельств".

Реакция России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о том, что военная авиация РФ якобы вторгалась в воздушное пространство других стран безосновательными и бездоказательными. Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают согласие Трампа с тем, что страны НАТО должны сбивать самолеты РФ, если они вторгаются в пространство альянса. Представитель Кремля в связи с этим напомнил заявления Минобороны России: "Наша военная авиация соблюдает все нормы и правила полетов, руководствуется ими и самым строгим образом их соблюдает".

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением воздушных границ страны. До этого эстонские власти выступили с утверждением, что утром 19 сентября 3 самолета МиГ-31 вторглись в воздушное пространство государства.

В МО РФ заявили, что российские истребители не нарушали эстонские воздушные границы. Три МиГ-31, как указали в военном ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в Минобороны России. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и границы Эстонии не нарушали, заверили в ведомстве.