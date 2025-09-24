Песков назвал истерикой утверждения о "вторжении" в авиапространство НАТО

Пресс-секретарь президента России отметил, что такие заявления безосновательны и бездоказательны

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Заявления о том, что военная авиация РФ якобы вторгалась в воздушное пространство других стран, - это "экзальтированная истерика", они безосновательны и бездоказательны. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

"Мы слышим такую экзальтированную истерику на счет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство. Все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают согласие президента США Дональда Трампа с тем, что НАТО должны сбивать самолеты РФ, если они вторгаются в пространство альянса.

Представитель Кремля в связи с этим напомнил заявления Минобороны России: "Наша военная авиация соблюдает все нормы и правила полетов, руководствуется ими и самым строгим образом их соблюдает".

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением воздушных границ страны. До этого эстонские власти выступили с утверждением, что утром 19 сентября 3 самолета МиГ-31 вторглись в воздушное пространство государства.

В МО РФ заявили, что российские истребители не нарушали эстонские воздушные границы. Три МиГ-31, как указали в военном ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в Минобороны России. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и границы Эстонии не нарушали, заверили в ведомстве.