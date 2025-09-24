Выход из застоя в отношениях с США и выполнение соцобязательств. Темы брифинга Пескова

Процесс выхода из застоя в отношениях с США, выполнение обязательств по социальному обеспечению граждан и украинское урегулирование стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в Кремле проведет встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.

Другие встречи главы государства будут непубличными.

Об украинском урегулировании

Киев должен понимать, что с каждым днем его позиции "будут только ухудшаться": "Это реальное положение дел, и динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует".

Москва готова к диалогу, но Киев "ушел в пассивную позицию": "По всей видимости, они пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам, то, что они могут воевать".

Утверждение о том, что Украина может что-то отвоевать, является ошибочным: "То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис".

Спецоперация имеет четкую цель - ликвидировать первопричины российско-украинского конфликта и обеспечить безопасность России: "Война эта не бесцельная. Война эта для того, чтобы обеспечить нашу безопасность и наши интересы и ликвидировать первопричины того конфликта, который сейчас есть между Россией и Украиной и которые есть вообще в области европейской безопасности".

Россия "будет продолжать отстаивать свои интересы".

О заявлениях Трампа

Заявления президента США Дональда Трампа про "бумажного тигра" сделаны под влиянием встречи с Владимиром Зеленским и видения, которое тот изложил: "Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел".

Об обвинениях в адрес России

Заявления о том, что российская военная авиация якобы вторгалась в воздушное пространство других стран, являются "экзальтированной истерикой": "Все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны".

О соцобязательствах и российской экономике

Россия вопреки санкционному давлению со стороны недружественных стран успешно выполняет обязательства по социальному обеспечению граждан: "Государство выполняет и планирует на годы вперед выполнения социальных обязательств перед населением".

Российская экономика полностью обеспечивает удовлетворение потребностей ВС России: "Экономика страны работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности наших вооруженных сил, которые продолжают специальную военную операцию".

Об отношениях с США

Выход из застоя в отношениях с США является самостоятельным треком работы: "Он, к сожалению, идет гораздо медленнее, чем нам хотелось бы".

Администрация США понимает, какая выгода кроется в двустороннем экономическом сотрудничестве с Россией: "Огромное количество тем, которые выгодны американцам для сотрудничества с нами. Они выгодны американскому бизнесу".

Россия считает, что нужно ускорить работу по обсуждению раздражителей, которые есть в отношениях с США, "пока эта работа идет медленно".

О выборах в Молдавии