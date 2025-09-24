Пресс-секретарь президента РФ заявил, что позиции Киева будут и дальше только ухудшаться

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Утверждение о том, что Украина может что-то отвоевать, является ошибочным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что Киев может военным путем вернуть все свои территории и выйти на границы 2022 года.

По словам пресс-секретаря российского лидера сейчас уже другая обстановка. Позиции Киева сейчас оставляют желать лучшего, а дальше они будут только ухудшаться. Кроме того, представитель Кремля назвал ошибочным как тезис, что Украина способна обратно отвоевать что-то, так и то, что происходят попытки побудить страну продолжать боевые действия.