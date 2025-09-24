Представитель Кремля подчеркнул, что положение дел в российской экономике очевидно

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия вопреки санкционному давлению недружественных стран успешно выполняет обязательства по социальному обеспечению граждан и планирует их выполнение на годы вперед. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Государство выполняет и планирует на годы вперед выполнения социальных обязательств перед населением", - сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что положение дел в российской экономике очевидно. Она "более чем красноречиво" говорит о том, что, несмотря на все "десятки тысяч" незаконных санкций, "абсолютно сохраняет свою стабильность, предсказуемость и социальную ориентированность".