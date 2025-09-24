24 сентября, 12:56,
Песков назвал выход из застоя в отношениях с США самостоятельным треком работы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС
Представитель Кремля добавил, что процесс идет медленнее, чем хотелось бы России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Выход из застоя в отношениях с Вашингтоном является самостоятельным треком работы Москвы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это самостоятельный трек нашей работы. Он, к сожалению, идет гораздо медленнее, чем нам хотелось бы", - отметил представитель Кремля.

"Завалы в наших отношениях, которые образовались за прошлые десятилетия при прошлых администрациях [США] действительно очень серьезные, и они мешают идти вперед", - подчеркнул он. 

