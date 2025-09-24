Американская администрация ориентируется на бизнес, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Администрация США ориентируется на бизнес и понимает, какая выгода кроется в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве с Россией. Москва остается открытой к такому сотрудничеству, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Огромное количество тем, которые выгодны американцам для сотрудничества с нами. Они выгодны американскому бизнесу. Администрация [в Вашингтоне] сейчас в целом бизнес-ориентированная. И конечно же, она не может не понимать, какая выгода кроется в этом возможном двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве с Россией. Мы остаемся к этому открыты", - отметил представитель Кремля.

В то же время, указал он, тональность заявлений администрации США может меняться день ото дня.

Ранее Песков отмечал, что американский лидер Дональд Трамп никогда не скрывал своего намерения обеспечить экономические интересы США, он является бизнесменом и хочет заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и сжиженный газ.