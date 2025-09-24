Та часть населения, которая является сторонником западного курса развития страны, получит возможность высказаться на выборах и использовать свой голос, сообщил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опасается, что граждане Молдавии, не согласные с политикой президента страны Майи Санду, не смогут заявить о своей позиции, голосуя на выборах 28 сентября.

"Мы знаем, что та часть населения, которая является сторонником западного курса развития страны, получит возможность высказаться на выборах и использовать свой голос. И также мы знаем, что та часть населения, которая является сторонницей развития добрых отношений, в том числе и с нашей страной, во многом не получит право использовать свой голос. И здесь не идет речь о попытках России оказать влияние. Здесь речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают права использовать ее голос на выборах", - заявил Песков журналистам на брифинге.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Молдавии какая-то часть населения является сторонниками евроинтеграции, но есть также и немалая часть граждан, которая выступает за выстраивание дружеских и взаимовыгодных отношений во всех направлениях, в том числе с Россией. И эта часть населения, по его словам, "категорически не приемлет ту линию, которую избрало руководство Санду, на полное абстрагирование от России и на обвинение России во всем и вся".

"Даже в самой Молдавии, в самом молдавском обществе очень много людей являются сторонниками более сбалансированной политики. Это должны продемонстрировать выборы. Насколько эти выборы честны и насколько всем предоставляется право использовать свой голос в ходе выборов, насколько не оказывается давление на тех, кто не согласен с Санду, насколько они не подвергаются давлению правоохранительных органов, насколько не устраиваются обыски в домах тех, кто не согласен с Санду, ну, наверное, может быть, стоит судить в Брюсселе и в европейских столицах. Мы это хорошо знаем", - подытожил Песков.

Ранее президент Молдавии выступила с русофобскими заявлениями, высказав мнение о том, что Россия якобы может использовать эту страну для нападения на Одесскую область.