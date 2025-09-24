Песков: Россия продолжит отстаивать свои интересы

Представитель Кремля прокомментировал новые заявления американского лидера Дональда Трампа

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия продолжит отставить свои интересы в ходе украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия будет продолжать отстаивать свои интересы", - сказал представитель Кремля журналистам, говоря о перспективах урегулирования в контексте новых заявлений президента США Дональда Трампа.

"Российская сторона в целом и президент Путин в частности высоко ценят политическую волю президента Трампа дальше способствовать поиску путей мирного урегулирования", - отметил Песков.