24 сентября, 12:55,
обновлено 24 сентября, 13:08

Песков: Россия продолжит отстаивать свои интересы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Представитель Кремля прокомментировал новые заявления американского лидера Дональда Трампа

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия продолжит отставить свои интересы в ходе украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия будет продолжать отстаивать свои интересы", - сказал представитель Кремля журналистам, говоря о перспективах урегулирования в контексте новых заявлений президента США Дональда Трампа.

"Российская сторона в целом и президент Путин в частности высоко ценят политическую волю президента Трампа дальше способствовать поиску путей мирного урегулирования", - отметил Песков. 

