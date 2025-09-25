Президент Белоруссии также отметил, что сможет рассказать об этом подробнее 26 сентября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передаст российскому лидеру Владимиру Путину определенные сообщения от американской стороны.

Журналисты спросили у белорусского президента на полях Глобального атомного форума, планирует ли он передать какое-то сообщение от представителей США своему российскому коллеге во время личной встречи. "Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, будут ли это сообщения от американцев, глава республики сказал: "И от американцев. Накопилось много вопросов. Завтра я вам смогу об этом сказать".

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт ранее сообщила ТАСС, что встреча президентов Белоруссии и России запланирована на пятницу, главы государств обсудят региональные и двусторонние отношения.