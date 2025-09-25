Органы прокуратуры, занимающиеся делом экс-помощника президента по национальной безопасности, предпочли бы не спешить с предъявлением обвинений, отмечает телекомпания

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Руководство Министерства юстиции США добивается предъявления обвинений бывшему помощнику президента по национальной безопасности Джону Болтону уже на текущей неделе. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Ссылаясь на информацию, полученную от двух источников, она отметила, что органы прокуратуры, занимающиеся делом Болтона, предпочли бы не спешить с предъявлением обвинений. Сотрудники прокуратуры штата Мэриленд, ведущие это дело, считают, что могли бы к концу года собрать более убедительные для суда материалы, свидетельствующие о нарушении закона бывшим помощником президента США Дональда Трампа. Однако в аппарате министра юстиции - генерального прокурора Пэм Бонди, по версии CNN, настаивают на том, чтобы обвинения Болтону были предъявлены не позднее пятницы, 26 сентября.

Как информировала 24 сентября газета Politico со ссылкой на материалы суда, сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США при обыске у Болтона обнаружили секретные документы. Речь идет о материалах, касающихся оружия массового уничтожения, постпредства США при ООН и "стратегических коммуникаций американского правительства". Некоторые документы помечены грифом "секретно" или "конфиденциально". Они были найдены в "офисе <...> Болтона в центре Вашингтона". Обыски в доме и офисе Болтона прошли 22 августа. Были изъяты компьютеры и другие электронные устройства.

Болтон имеет репутацию одного из наиболее радикальных вашингтонских "ястребов", он неоднократно призывал к применению военной силы против Ирана. В 2018-2019 годах занимал должность помощника президента по национальной безопасности. Трамп уволил его после возникновения между ними резких противоречий. В прошлом Болтон был в том числе заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, постпредом при ООН.

Экс-помощник президента в своих мемуарах о периоде работы с Трампом в критическом ключе изложил подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет. Правительство США заявило тогда, что Болтон нарушил обязательство о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну. Представители вашингтонской администрации указывали, что Болтон в своей книге, в частности, раскрыл секретные данные, касающиеся консультаций в НАТО и американской политики в отношении Венесуэлы, КНДР и Турции.