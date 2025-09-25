Турция заявляла о планах закупить сотни пассажирских самолетов из США

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Белом доме заключили соглашение о поставках самолетов Boeing. Об этом заявил американский посол в Турции, спецпредставитель США по Сирии Том Баррак.

"Сделка заключена", - сказал он после встречи журналистам пресс-пула Белого дома. Других деталей он не привел.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Турция планирует закупить сотни пассажирских самолетов компании Boeing.