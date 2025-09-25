Трамп назвал продуктивными переговоры с Эрдоганом

Президент США считает, что пожелания Турции и США по итогам встречи удастся выполнить

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает продуктивными прошедшие в четверг переговоры с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом глава вашингтонской администрации заявил журналистам пресс-пула Белого дома.

"Мы провели очень хорошие переговоры. Как вы знаете, я принимал здесь президента Турции Эрдогана. Сегодня у нас была отличная встреча. Я считаю, что эта встреча во многих отношениях была очень продуктивной в плане того, что касается наших желаний, его пожеланий. И это хорошо", - сказал Трамп. "Мы объявим об этом позже, и он тоже сделает заявление, но у нас была отличная встреча с Турцией и ее уважаемым президентом", - добавил хозяин Белого дома.

Посол США в Турции, спецпредставитель по Сирии Том Баррак ранее заявил о том, что стороны заключили сделку о поставках самолетов Boeing. Как передавало агентство Bloomberg, Анкара планирует закупить сотни пассажирских лайнеров.