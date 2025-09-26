Токаев сменил главу МИД Казахстана

Президент республики снял Мурата Нуртлеу с должности главы внешнеполитического ведомства и назначил своим помощником

АСТАНА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Мурата Нуртлеу от занимаемой должности и назначил его своим помощником по международным делам. Новым главой МИД Казахстана назначен Ермек Кошербаев, который ранее был послом республики в РФ.

"Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиулы помощником президента Республики Казахстан по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в тексте указа Токаева, опубликованном его пресс-службой.

Одновременно опубликован указ о назначении на пост главы МИД Кошербаева. "Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в тексте указа. Последняя должность Кошербаева до назначения - заместитель премьер-министра, до этого он возглавлял Восточно-Казахстанскую область, а в 2020-2023 годах был послом Казахстана в России.

Токаев после рабочего визита в США и участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21-23 сентября провел перестановки в своей администрации. Согласно сообщениям пресс-службы президента, он также освободил от должности своего помощника по международным делам Ержана Казыхана, назначив его постпредом страны при отделении ООН в Женеве. Также Токаев освободил от должности своего спецпредставителя по международному экологическому сотрудничеству Зульфию Сулейменову, советника по науке Кунсулу Закарья, уволил помощников главы государства Каната Шарлапаева и Тамару Дуйсенову и провел другие перестановки.

О новом главе МИД и экс-министре

Нуртлеу занимал пост заместителя премьер-министра - главы МИД Казахстана с апреля 2023 года. До этого, согласно официальной биографии на сайте МИД, он был главой администрации президента Казахстана, первым зампредом Комитета национальной безопасности (КНБ) и помощником главы республики. Также он работал послом в Финляндии, на различных должностях в МИД и Сенате (верхней палате) парламента Казахстана. В сентябре 2025 года новостной портал Orda опубликовал новость о том, что Нуртлеу, а также ряд высокопоставленных сотрудников КНБ и бизнесмен Гаджи Гаджиев якобы были задержаны.

После этого в МИД Казахстана, Центре по борьбе с дезинформацией и КНБ опровергли информацию, в частности, в МИД расценили такую публикацию как нарушение журналистской этики. 8 сентября сам Нуртлеу заявил журналистам, что работает в обычном режиме. В прокуратуре Алма-Аты сообщали, что предупредили главреда новостного портала о недопустимости распространения заведомо ложной информации.

Кошербаев родился в 1965 году, он является профессиональным дипломатом, окончившим в том числе Дипломатическую академию МИД СССР. Работал на различных должностях в МИД Казахстана, в бизнесе и госкомпаниях. Кошербаев занимал пост заместителя министра иностранных дел Казахстана в 2019-2020 годах, с 2020 по 2023 годы - посла Казахстана в России, в 2023 году был назначен акимом (главой) граничащей с РФ Восточно-Казахстанской области, в феврале 2025 года - вице-премьером Казахстана.