Трамп не считает необычной встречу главы Пентагона с сотнями генералов

Президент США считает встречу хорошим символов налаженных контактов с миром

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не видит ничего необычного в предстоящей на следующей неделе встрече главы Пентагона Пита Хегсета с сотнями генералов и адмиралов ВС США.

"Но почему это так важно? Я имею в виду то, что он [Хегсет] ладит с генералами и адмиралами. Насколько я помню, я президент мира. Хорошо ладить с людьми. Вы ведете себя так, как будто это плохо. Разве не хорошо, что люди со всего мира приезжают к нам?" - сказал он пресс-пулу Белого дома, когда его попросили прокомментировать предстоящую встречу.

"У нас лучшее [военное] снаряжение в мире. Мы продаем его другим странам. Многие генералы хотят быть здесь, они хотят посмотреть на это. Они также будут посещать объекты с [военным] оборудованием. Они будут обсуждать новейшее системы и так далее", - отметил Трамп.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также выразил недоумение по поводу того, что СМИ так интересует предстоящее мероприятие. "Нет ничего необычного в том, что генералы, подчиняющиеся военному министру, а затем президенту Соединенных Штатов, приходят на встречу с министром. На самом деле это вовсе не необычно. И, я думаю, странно, что вы сделали из этого такую большую новость", - сказал он.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что Хегсет без объяснения причин вызвал сотни американских генералов и адмиралов на встречу в Куантико (штат Вирджиния), запланированную на 30 сентября. Как уточнили собеседники издания, даже ключевые военачальники не "знают, какова причина встречи". Мероприятие пройдет на базе Корпуса морской пехоты США.

С момента вступления в должность Хегсет уже распорядился отправить в отставку нескольких генералов, включая бывшего председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльза Брауна. Бывший пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Эллиот опубликовал 20 апреля статью в газете Politico, в которой утверждал, что в Пентагоне "царит тотальный хаос", вызванный скандалами с утечкой данных и увольнениями.