Президент Румынии: распространение конфликта за пределы Украины маловероятно

БУХАРЕСТ, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Румынии Никушор Дан считает, что сейчас распространение военного конфликта за пределы территории Украины маловероятно.

"Вероятность распространения военного конфликта за пределы Украины крайне мала", - сказал он в интервью телеканалу Digi24.

При этом глава государства утверждает, что Румыния "осуществляет сдерживание" и с этим "справляется успешно".

Ранее Дан заявлял, что не намерен отправлять войска на Украину, однако предлагал создание логистического узла НАТО на территории Румынии.