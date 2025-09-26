Она произойдет "скоро", указал Telegram-канал

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выехал на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

"Легкий инсайд от пула - первый в пути. Встреча скоро", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт ранее сообщила ТАСС, что встреча президентов Белоруссии и России запланирована на 26 сентября, главы государств обсудят региональные и двусторонние отношения.