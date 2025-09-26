Гендиректор МАГАТЭ указал на необходимость дипломатического решения кризиса

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ситуацию с иранской ядерной программой необходимо стабилизировать, достигнув дипломатического решения. Об этом заявил журналистам гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на полях Мировой атомной недели в Москве.

"Что касается Ирана, нам нужно помочь стабилизировать ситуацию, найти дипломатическое решение, это единственный путь, который будет устойчивым в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Гросси добавил, что обсудил ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Российский лидер, по словам гендиректора МАГАТЭ, "поддерживает контакт с главами других государств" в целях поиска решения кризиса.