В Молдавии патриотический блок обязали изменить список кандидатов

Это связано с отстранением "Сердца Молдовы"

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Молдавии обязала Патриотический блок в течение 24 часов внести изменения в список кандидатов для участия в предстоящих 28 сентября выборах в парламент в связи с решением отстранить от голосования входящую в блок партию "Сердце Молдовы".

"После исключения кандидатов и перестановки оставшихся необходимо проверить соблюдение гендерной квоты 60 на 40. В ряде случаев выявлено, что в списках оказалось семь кандидатов-мужчин и три кандидата-женщины. Блок обязан устранить несоответствия, указанные в мотивированной части постановления, в срок до 24 часов с момента его принятия", - заявил журналистам вице-председатель ЦИК Павел Постика. Ранее комиссия за два дня до голосования решила запретить "Сердцу Молдовы" участвовать в выборах. Партия назвала это решение политически мотивированным.

"Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах входит в Патриотический избирательный блок вместе с Партией социалистов во главе с бывшим президентом Игорем Додоном, Партией коммунистов экс-президента Владимира Воронина, а также партией "Будущее Молдовы" бывшего премьера Василия Тарлева. Опросы называют объединение главным оппонентом на выборах правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

Один из членов комиссии предложил отложить рассмотрение вопроса до решения Конституционного суда, где Партия социалистов в пятницу оспорила поправки в закон, на основании которых от участия в выборах отстранили "Сердце Молдовы". Однако предложение поддержали только трое из девяти членов ЦИК.

В Соцпартии обратили внимание, что санкции были введены на основании поправок к закону о партиях, которые вступили в силу летом этого года по инициативе контролирующей парламент ПДС. До этого года в Молдавии запрещалось снимать партии с выборов в период избирательной кампании.

Ранее от выборов был отстранен оппозиционный блок "Победа" Илана Шора и входящие в него партии, а также ряд других формирований. В стране закрыты предоставлявшие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы. Критикующие власть политики и общественные деятели заявляют, что подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.