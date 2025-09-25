Игорь Иваненко — о том, как Россия провела первые выборы в Бессарабской области и почему выборную кампанию 1818 года сравнивают с нынешней

В ходе проходящей ныне избирательной кампании в Молдавии Россия преподносится прозападной партией "Действие и солидарность" (PAS) едва ли не как главная угроза для местной демократии. Причем это касается не только современной Российской Федерации, но и России исторической.

Царь даровал избирательное право

Именно во время пребывания в составе Российской империи и республики та часть Молдавского княжества, что стала частью Бессарабской области, а затем губернии, впервые приобщилась к регулярным выборам органов государственной власти и всеобщему избирательному праву.

В 1818 году посетивший Кишинев император Александр I утвердил Устав Бессарабской области. Тот вводил выборность чиновников регионального и местного уровней. Бессарабское дворянство (среди которого преобладали этнические молдаване) избирало из своей среды половину членов Верховного совета области. Тем самым местная знать получала блокирующий пакет голосов в законодательно-распорядительном органе Бессарабской автономии.

Областные дворянские съезды избирали также членов Уголовного и Гражданского судов Бессарабии. Выборными становились и руководители уездных администраций — исправники. На три года их определяли уездные съезды дворян. До того в Молдавском княжестве эти должностные лица назначались из центра.

В общей сложности по первой Бессарабской "конституции", дарованной Александром I, в автономном регионе появилось 62 выборные должности. Это, на мой взгляд, было даже слишком много для провинции, которая еще не имела традиции самоуправления.

Выборы "свернули" из-за пьяных драк и мошенничества

На первых губернских дворянских съездах обычным явлением были ожесточенные драки, открытый подкуп выборщиков, мошенничество с избирательными списками, отстранение от выборов неугодных кандидатов.

Примечательна история, когда в ходе избирательной кампании 1818 года один из кандидатов на должность областного предводителя дворянства привез в Кишинев бочку вина и щедро угощал им голосующих. Распитие спиртного едва не закончилось кровопролитием.

По степени использования "грязных" избирательных технологий предстоящее в ближайшее воскресенье, 28 сентября, голосование за новый парламент Молдавии сильно напоминают первые бессарабские выборы 1818 года.

В 1823 году ставший генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии Михаил Воронцов отменил выборность областных чиновников, а также уездных исправников. Правда, большее количество дворян тогда же получили право голоса при избрании своих предводителей.

Возврат к выборности глав уездов произошел в 1860 году. К тому времени местное дворянство приобрело опыт работы в органах сословного самоуправления. Царским наместником тогда был Александр Строганов (тот самый, в честь которого названо получившее мировую известность блюдо "бефстроганов"). Генерал-губернатор помог добиться введения выборов председателей областных судов. И произошло это еще до судебной реформы Александра II.

В 1869 году в Бессарабии были созданы земские органы. Как и в других провинциях империи, губернские и уездные гласные (депутаты) избирались по трем куриям (землевладельцев, горожан и крестьян) на цензовой основе.

Первые в истории Днестровско-Пруто-Дунайского региона выборы при всеобщем избирательном праве состоялись в августе 1917 года. Бессарабия, как и вся Российская республика, избирала органы местного самоуправления.

Первый избранный мэр Кишинева против румынской аннексии

Вполне ожидаемо тогда успех сопутствовал социалистическим партиям. В Кишиневе городским головой был избран Александр Шмидт — представитель партии народных социалистов.

Впоследствии в эмиграции он стал одним из лидеров Комитета спасения Бессарабии, который протестовал против аннексии региона Румынским королевством. Этим, видимо, объясняется отсутствие информации о первом демократически избранном мэре молдавской столицы в ряде исторических галерей.

На момент румынской оккупации в 1918 году в Бессарабии уже действовало гораздо более демократичное избирательное законодательство, чем у западной соседки. Ведь сразу после февральского переворота 1917 года Временное правительство России отменило все сословные, религиозные и национальные ограничения. В Румынии же из числа выборщиков исключались женщины, а также нехристианское население (прежде всего евреи), доля которого составляла около 5% жителей королевства.

Весной 1917 года в условиях нарастания революционных выступлений король Фердинанд вынужден был пообещать румынским солдатам отмену имущественного ценза, а также предоставить местным евреям румынское гражданство (вместе с правом голоса). Правительство Румынии инициировало законопроект о наделении женщин правом избирать и быть избранными пока только в уездные и коммунальные советы. Однако он так и не был принят.

"Вмешательство русских в выборы" — Кишиневскую думу распустили румынские власти

Румынские власти были не в восторге от деятельности городских дум и земств на занятой территории. Большое раздражение вызывала позиция Кишиневской думы, которая не одобрила решение Сфатул Цэрий (никем не избранного краевого совета) о присоединении региона к Румынии. Городские депутаты заявляли, что это право "принадлежит только населению путем плебисцита по постановлению о том международной конференции".

В этих условиях 5 сентября 1918 года последовал королевский указ о роспуске Кишиневской думы. В пояснительной записке действия аргументировались среди прочего, мол, тем, что в думских выборах 1917 года массово участвовали солдаты русской армии. Тем самым легитимность городского представительства ставилась под сомнение.

Тем временем на Бессарабию распространялась действовавшая на тот момент в Румынии система коммунальных и местных советов. Избираемые всеобщим и равным голосованием городские думы и земства упразднялись. А в ноябре 1918 года был отменен и автономный статус Бессарабии в составе Румынского королевства. Кроме всего прочего, это означало массовую замену в административной системе региона местных уроженцев приезжими чиновниками из-за Прута.

Последнее обстоятельство стало одной из основных причин негативного отношения значительной части населения региона к его нахождению под властью Бухареста.

Тем самым, вопреки сильно укоренившемуся стереотипу, 100 с лишним лет вхождения Бессарабии в состав Российского государства стали временем демократического развития региона. В то время как объединение с Румынией привело к свертыванию политических прав граждан.