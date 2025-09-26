Депутат Котре: ФРГ вряд ли установит организаторов диверсии на "Северных потоках"

Внешнеполитический эксперт фракции "Альтернативы для Германии" добавил, что расследование не ведется с должной тщательностью и строгостью

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии никогда не стремилось проводить серьезное расследование подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", организаторы диверсии вряд ли будут установлены и привлечены к ответственности. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт фракции "Альтернативы для Германии" Штеффен Котре.

Он отметил, что расследование подрывов "Северных потоков" в Германии все еще продолжается.

"Учитывая, что правительство ФРГ никогда не стремилось к серьезному расследованию, сейчас оно ведется медленно и не по всем направлениям. Расследование не ведется с должной тщательностью и строгостью", - отметил Котре.

По его словам, неясно, удастся ли Федеральной прокуратуре ФРГ установить и привлечь к ответственности организаторов диверсии.

"Подозреваю, что этого никогда не произойдет. Правительство Германии уже дало понять, что Украина, а возможно, и США, могут избежать наказания. В отношении Украины наблюдается слепое повиновение, вызванное идеологической слепотой", - констатировал он.

На вопрос о том, ограничит ли правительство Германии помощь Украине, если будет установлено, что за подрывами стоит Киев, политик ответил, что "правительство ФРГ уже практически заявило, что продолжит поддерживать Украину, в том числе оружием".

"Официально оно [правительство ФРГ] указывает на необходимость дождаться результатов расследования Федеральной прокуратуры. Но даже если бы государственные органы были признаны организаторами атак, правительство Германии не предприняло бы никаких действий", - считает Котре.

"Саморазрушительное поведение правительства ФРГ по отношению к интересам Германии было и остается очевидным", - заключил депутат.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

О подрывах "Северных потоков"

27 августа 2025 года телеканал ARD со ссылкой на совместное расследование с газетами Die Zeit и S ddeutsche Zeitung сообщил, что некоторые члены экипажа яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась при подрыве "Северных потоков", "имели явные связи" с украинскими спецслужбами или военными. 21 августа стало известно о задержании в Италии по подозрению в причастности к подрывам гражданина Украины Сергея К. По данным СМИ, у следователей есть доказательства того, что он был сотрудником украинской службы внутренней разведки.

По сведениям Die Zeit, следователи ФРГ, вероятно, установили личность всех диверсантов. Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, возможно, погиб во время боевых действий на востоке Украины в декабре 2024 года. По данным федеральной прокуратуры, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли на "Андромеде" из Ростока к месту преступления в Балтийском море.