Гросси назвал немыслимой перспективу ядерной войны между Индией и Пакистаном

Государства смогли в целом избежать этого, отметил глава МАГАТЭ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вероятность ядерной войны между Индией и Пакистаном чрезвычайно мала, обе страны показали готовность избежать подобного сценария развития конфликта. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая в Москве на марафоне "Знание. Первые".

"Вы говорите о возможности ядерной войны между Индией и Пакистаном. Это совершенно немыслимо. Я думаю, несмотря на все трения между ними, они смогли в общем и целом избежать этого. Именно так и должно быть", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.