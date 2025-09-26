Гросси назвал интересной встречу с Путиным

Глава МАГАТЭ и российский президент обсудили ситуацию на Украине и Ближний Восток

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что провел 25 сентябряинтересную встречу с российским президентом Владимиром Путиным, во время которой обсуждалась ситуация на Украине, а также Ближний Восток.

"Встреча с президентом была, я бы сказал, очень интересной, но прежде всего необходимой для меня, потому что, как я только что сказал, Россия, когда речь заходит об атомной энергетике, является мировым лидером в этой области. Росатом - компания, которая экспортирует больше всего реакторов в мире", - отметил он, выступая в Москве на Мировой атомной неделе.

Гросси высоко оценил встречу с Путиным, подчеркнув, что Россия не только глобальный игрок и один из пяти постоянных членов СБ ООН, но и "одна из тех стран, во власти которых решение о мире во всем мире или об обратном". "Поэтому получить его (Путина - прим. ТАСС) мнение по этим вопросам, получить его поддержку в том, что пытается сделать МАГАТЭ, просто необходимо. Я был благодарен за эту возможность. Мы обсудили Иран, Ближний Восток, ситуацию на Украине, и это было для меня весьма уникально. Я, безусловно, вынес из этого [разговора] много интересных моментов", - добавил глава МАГАТЭ.