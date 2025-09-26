Односторонняя дружба: как продолжают портиться отношения между Грузией и Украиной

Украину и Грузию в последние годы политически объединяли два главных фактора — стремление в ЕС и НАТО, а также плохие отношения с Россией. Еще в 2017 году Тбилиси посетил тогдашний президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Встречал его ныне уже экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Владимир Зеленский побывал в Грузии в 2021 году, незадолго до первого серьезного повода для ухудшения отношений между Тбилиси и Киевом

Санкции и второй фронт

Поводом стало возвращение в Грузию с Украины бывшего президента Михаила Саакашвили. Обвиняемый на родине в различных преступлениях Саакашвили 29 сентября 2021 года тайно пересек границу в контейнере и был вскоре задержан. Прошло четыре года, но власти Грузии регулярно припоминают этот случай и называют ввоз экс-президента операцией украинских спецслужб. В частности, ответственность за это возлагают на заместителя начальника контрразведки Украины Георгия Лорткипанидзе, чья карьера тесно связана с Саакашвили. Во времена правления последнего в Грузии Лорткипанидзе был замглавы МВД, а когда экс-президент стал губернатором Одесской области, Лорткипанидзе работал главой полиции этого региона Украины.

Резкое ухудшение грузино-украинских отношений наступило в конце февраля — начале марта 2022 года. Сразу же после начала конфликта на Украине власти Грузии в лице занимавшего тогда пост премьер-министра Ираклия Гарибашвили отказались вводить санкции против России. В результате 1 марта Зеленский заявил, что отзывает из Тбилиси посла. Помимо позиции Грузии по санкциям, киевские власти, мол, разочаровало нежелание властей республики посылать на Украину военных.

Здесь и произошел главный водораздел. Несмотря на то что грузинское руководство сразу же после начала СВО сдержанно комментировало действия и заявления украинской стороны — в силу ее непростого положения, в словах первых лиц Грузии зазвучали раздражение и обида. И вот уже три с половиной года раздражение стало все труднее скрывать, а обида нарастает как снежный ком.

По санкциям в отношении РФ позиция грузинских властей проста — это было бы слишком большим ударом по экономике самой Грузии. Поэтому требовать санкции от Тбилиси — значит желать стране бессмысленного краха, притом что на России это бы никак не отразилось. Что касается отправки на Украину военных, то здесь начинается самая болезненная для грузинских властей тема так называемого второго фронта.

Одним из главных нарративов правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" за все три с половиной года стало то, что как украинское руководство, так и определенные силы на Западе пытаются с первого дня втянуть Тбилиси в вооруженный конфликт с Россией, то есть открыть этот второй фронт. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе и другие лидеры "Грузинской мечты" десятки, а может, сотни раз говорили о том, как в Киеве открыто призывали к этому Тбилиси, что привело бы к полному разрушению страны. Делали это в кулуарах, как заявляют в "Грузинской мечте", и некоторые западные политики.

Тема войны и мира стала для "Грузинской мечты" в итоге главным мотивом избирательной кампании перед парламентскими выборами 2024 года. Власти расклеили баннеры с фотографиями, в которых противопоставляли кадры разрушений на Украине целой и отремонтированной инфраструктуре в Грузии. Этой кампанией, вызвавшей массу критики внутри страны и за ее пределами, правящая партия хотела сказать, что именно она является гарантом мира, а приди к власти оппозиция — Грузию моментально втянут в конфликт, превратив ее в руины.

Дальше — хуже

Новым ударом по грузино-украинским отношениям стало решение Зеленского фактически выдворить из страны посла Грузии в Киеве Георгия Закарашвили в 2023 году. Поводом для этого послужили фотографии исхудавшего Саакашвили (который утверждал, что его отравили) и нежелание властей Грузии отпустить на лечение в Киев экс-президента, который является гражданином Украины.

Этот шаг со стороны Зеленского особенно задел власти Грузии — его также по сей день припоминают Киеву, ведь Закарашвили был одним из немногих послов, не покинувших украинскую столицу, когда начались военные действия. А в ответ на такое выражение поддержки со стороны дипломата — столь недружественный жест.

В дальнейшем тема Саакашвили утратила актуальность, бывший глава государства заметно набрал вес. Зато продолжила всплывать фамилия Лорткипанидзе. В частности, в 2023 году Служба госбезопасности (СГБ) Грузии заявила о готовящейся попытке госпереворота, одним из организаторов которого был назван именно Лорткипанидзе. Его же называют фигурантом совсем недавнего дела о ввозе в Грузию с Украины 2,4 кг мощного взрывного вещества — гексогена.

Взрывчатка и новый виток обострения

В сентябре нынешнего года СГБ сообщила о задержании двух граждан Украины. Одному из них, водителю грузовика, по данным следствия, на Украине представители местных спецслужб передали взрывчатку для ввоза в Грузию. В своих показаниях задержанный утверждает, что конечной целью была доставка гексогена в Россию для операции "Паутина-2". Однако спецслужбы говорят, что на это ничего не указывает. Конечная цель пока не установлена, но факт того, что сильнейшее взрывчатое вещество планировалось доставить в Тбилиси, вызвало у властей Грузии нескрываемое возмущение.

"Придет время, эта война завершится, и, конечно, мы потребуем ответы на наши вопросы у руководства Украины о том, что они делали? Это их понимание братства и дружбы — ввезти в Тбилиси 2,5 кг взрывчатки, которыми можно поднять на воздух целый район?" — заявил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он едва сдерживал гнев, говоря о том, что, вне зависимости от того, куда и с какой целью украинские спецслужбы отправляли гексоген, в Грузии могла случиться катастрофа, если бы взрывчатка такой мощности сдетонировала пусть даже случайно. Как отметил Папуашвили, власти Украины для достижения своих политических целей жертвуют Грузией, грузинскими женщинами, детьми, чтобы "Зеленский добился своих военных целей", связанных с Россией.

Комментарий Кобахидзе был более сдержанным. Он выразил сожаление о подобном отношении к Грузии со стороны Украины, припомнил тему второго фронта и заявил, что его страна остается в режиме односторонней дружбы с украинскими властями.

Не успела затихнуть тема с гексогеном, как новую порцию масла в огонь грузино-украинских отношений подлил сам Владимир Зеленский. Выступая с трибуны на Генассамблее ООН 24 сентября, он заявил, что Европа потеряла Грузию, в которой ухудшается положение с правами человека. Кобахидзе воздержался от того, чтобы это комментировать, Папуашвили посоветовал провести выборы на Украине, а мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Зеленскому лучше следить за своей страной. Спикеры более низкого ранга выразились еще более резко.

Учитывая тенденцию последних трех лет и непрекращающийся конфликт на Украине, в ближайшем будущем отношения Тбилиси и Киева вряд ли улучшатся. А после того, как воцарится мир, с одной стороны, потеряет актуальность тема второго фронта, а с другой — "Грузинская мечта", возможно, прямо выскажет украинскому руководству все то, от чего воздерживалась в ходе военных действий. Это явно не пойдет на пользу некогда дружеским отношениям.