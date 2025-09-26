Лукашенко считает, что заявления Трампа "нужно понимать"

Время все расставит по местам, отметил белорусский лидер

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает американского лидера Дональда Трампа бунтарем, заявления которого "нужно понимать".

"Трампа я понимаю, у него такая тактика: надавить - отступить, отступить - надавить. Где-то напролом пойти. Бунтарь. Я сам мало отличаюсь в этом плане от Трампа и себя называю трампистом. Владимир Владимирович [Путин] очень уважает Трампа. С уважением к нему относиться не меньше, чем я", - сказал белорусский лидер журналистам после переговоров с президентом России.

По словам Лукашенко, он и Путин что-то из слов Трампа "пропускают мимо ушей". Как считает глава республики, заявления американского президента "надо всесторонне понимать". "И не надо там на него бросаться после какого-то любого заявления. Там "бумажный тигр" (так образно Трамп назвал Россию - прим. ТАСС), еще чего-то. Не надо. Вот я "старшему брату" [президенту России] сказал: молодец! Он спокойно, целенаправленно действует. Да, что-то сказал. Время все расставит на свои места, близкое время. Трамп занял очень хорошую позицию, порядочную. Главное во внешней политике - мир, мир, мир", - отметил лидер Белоруссии.

Он также выразил мнение, что убийство активиста Чарли Кирка является сигналом для президента США, который тот уловил. "Мы понимаем, что у Трампа непростая ситуация. Недавно его очень толкового и умного ярого сторонника застрелили. И он (Трамп - прим. ТАСС) понимает этот сигнал. Он принял этот сигнал и реагирует соответствующим образом", - добавил Лукашенко.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.