ООН поддерживает продление договоров о разоружении

Официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик прокомментировал предложения президента России Владимира Путина по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций поддерживает продление договоров о разоружении. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя предложения президента России Владимира Путина по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Мы поддерживаем продление крупных договоров по разоружению", - ответил он на соответствующий вопрос.

22 сентября Путин заявил о готовности России в течение года после истечения срока действия ДСНВ в феврале 2026 года придерживаться его центральных ограничений, если США будут действовать аналогичным образом. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп осведомлен о предложении Путина придерживаться обозначенных в ДСНВ ограничений после его истечения и намерен прокомментировать это заявление.

