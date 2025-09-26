Публиковать что-то на основе якобы спутниковых снимков неуместно, отметил президент Ирана

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) провести инспекцию на месте строительства якобы военного объекта в провинции Исфахан. Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании NBC.

В ответ на просьбу прокомментировать публикацию газеты The Washington Post о строительстве в Иране якобы военного объекта Пезешкиан подчеркнул, что "публиковать что-то на основе якобы спутниковых снимков неуместно". По его словам, это делается "для создания картины, не имеющей ничего общего с реальностью".

"Разве не было бы проще, нагляднее и более доказуемо проводить инспекции лично, на месте"? - отметил Пезешкиан. По его словам, иранские власти "недавно достигли соглашения с МАГАТЭ", представители агентства "могут приехать и провести инспекцию".

Ранее The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки сообщила, что Иран в последние месяцы якобы ускорил строительство секретного военного объекта под горой Коланг в провинции Исфахан в центральной части страны. По версии газеты, строительство объекта, "предназначение которого по-прежнему неизвестно", ускорилось после ударов США по трем ядерным объектам Ирана. WP привела данные, согласно которым иранское руководство ранее сообщало, что указанный объект может быть использован для производства центрифуг для обогащения урана. В то же время эксперты, оценки которых приводит газета, считают, что объект может быть использован непосредственно для обогащения урана или его хранения.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран "евротройки", которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.