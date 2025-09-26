МИД Ирана: кризис из-за сделки по атому еще можно урегулировать дипломатией

По словам главы ведомства Аббаса Арагчи, ситуация осложнилась после отклонения СБ ООН проекта резолюции, предложенного Россией и Китаем

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пути дипломатического урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы еще остались, но после отклонения Советом Безопасности ООН предложенного Россией и Китаем проекта резолюции ситуация осложнилась.

"Дипломатия никогда не умрет, но сейчас все сильно осложнилось", - ответил он на вопрос журналиста о возможности продолжения переговоров по иранскому досье.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе.