Десятки представителей делегаций нескольких стран покинули зал заседаний ООН перед тем, как премьер-министр Израиля поднялся на трибуну, сообщил телеканал Al Arabiya

ТУНИС, 27 сентября. /ТАСС/. Уход делегаций ряда стран из зала заседаний ООН перед началом выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее отражает изоляцию еврейского государства и последствия его войны против палестинского народа. Такое мнение выразил телеканалу Al Arabiya пресс-секретарь политбюро движения ХАМАС Тахер ан-Нуну.

По его мнению, "бойкот выступления отражает изоляцию Израиля и последствия его войны на истребление против палестинцев". Ан-Нуну также раскритиковал решение транслировать речь израильского премьер-министра через громкоговорители "над танками и военной техникой в Газе", назвав это "проявлением садизма". Представитель ХАМАС подчеркнул, что "палестинское государство будет создано на основании воли палестинцев, арабов и международного сообщества, несмотря на попытки Нетаньяху противостоять этому".

В своем официальном заявлении движение опровергло утверждения израильского премьера о том, что бойцы ХАМАС "укрываются среди мирных жителей", а также возложило на него ответственность за срыв переговорного процесса. "Он несет ответственность за то, что препятствует достижению любого соглашения об освобождении заложников своим упрямством, продолжающейся агрессией и отказом от январского соглашения", - считают палестинские радикалы.

Как утверждает телеканал Al Arabiya, десятки представителей делегаций нескольких стран покинули зал заседаний ООН перед тем, как премьер-министр Израиля поднялся на трибуну. Ранее израильские СМИ сообщали, что офис Нетаньяху дал указание военным обеспечить трансляцию речи премьера на всей территории сектора Газа. Громкоговорители были установлены вдоль границы на израильской стороне.