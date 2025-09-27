Додон: наблюдатели проигнорировали нарушения в избирательной кампании в Молдавии

Подготовка к выборам запомнится произволом полиции и полной монополией власти над СМИ, сообщил лидер Патриотического блока страны

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Международные наблюдатели проигнорировали сообщения о многочисленных нарушениях в ходе предвыборной кампании в Молдавии. Об этом заявил ТАСС в пятницу лидер Патриотического блока Игорь Додон.

Ранее он сообщил, что власти Молдавии во время избирательной кампании по выборам в парламент задействовали административный ресурс, также кампания запомнится произволом полиции и полной монополией власти над СМИ.

"Патриотический блок обратил внимание международных избирателей на эти и другие нарушения. Мы напомнили, что эти же нарушения они отмечали и в ходе прошлогодней президентской кампании. Но никакой реакции с их стороны пока не увидели", - сказал он.