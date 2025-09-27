В ООН назвали полезным проведение российско-арабского саммита

Встреча на высшем уровне пройдет в октябре

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Первый в истории российско-арабский саммит, который пройдет в Москве в октябре 2025 года, является полезным мероприятием. Об этом заявила специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в этой стране (МООНПЛ) Ханна Тетте в интервью ТАСС.

"Я думаю, что, поскольку Россия и арабские государства считают полезным такое взаимодействие и имеют возможность обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес и вызывающие общую обеспокоенность, это является полезной площадкой", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

В этой связи спецпредставитель обратила внимание на ливийскую проблематику. "Мы надеемся, что в той мере, в какой Ливия может оказаться в повестке дня, они также смогут поддержать нас в реализации нашей дорожной карты. У нас есть ряд арабских государств, которые входят в Международный комитет по последующей деятельности в отношении Ливии, созданный в рамках Берлинского процесса. Мы считаем, что они играют важную роль во взаимодействии с ливийскими политическими игроками в целях реализации дорожной карты", - добавила Тетте.

"И если они уделят этому необходимое внимание и смогут предпринять шаги, которые будут способствовать и помогать нам достичь, как я полагаю, нашей общей цели - обеспечения единства и территориальной целостности Ливии, создания эффективного правительства, способного действовать как на национальном, так и на международном уровне, а также укрепления роли Ливии в сообществе государств, - это, безусловно, будет позитивным результатом", - подытожила она.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:30 мск.