Ханна Тетте прокомментировала сообщения в американских СМИ о том, что Израиль и арабское государство якобы обсуждают такую возможность

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Большинство ливийцев не согласятся на переселение палестинцев из сектора Газа в Ливию, заявила в интервью ТАСС специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии, глава миссии ООН по поддержке в этой стране Ханна Тетте.

"Я не слышала об этом официально, поэтому мне сложно комментировать то, что не было формально подтверждено или заявлено в качестве позиции ливийского правительства", - сказала она, комментируя сообщения в американских СМИ о том, что Израиль и Ливия якобы обсуждают возможность переселения палестинцев из сектора Газа в Ливию. - Но я не думаю, что такая идея будет популярна среди ливийского народа".

"В Ливии очень многие вопросы обсуждаются в социальных сетях. И если следить за комментариями на этих платформах и реакцией самих ливийцев, то можно увидеть, что большинство из них явно не приветствуют такую перспективу", - пояснила она.

